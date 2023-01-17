Bursa'da işçi servisi ile tırın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı Güncel Haberler Bursa'nın İnegöl ilçesinde işçi servisi ile tırın çarpışması sonucu 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde işçi servisi ile tırın çarpışması sonucu 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Rusya uyruklu A.A. (52) idaresindeki 61 ADK 901 plakalı tır, Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 1. Caddesi'nde işçi taşıyan A.D. (53) yönetimindeki 16 S 6388 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı. Kazada, sürücüler ile minibüsteki işçiler S.İ. (26), H.S. (27), E.A. (33) ve İ.K. (44) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan minibüs sürücüsü A.D'nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Kaynak: AA / Güncel İnegöl Rusya Bursa Güncel Haberler

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