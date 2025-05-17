Bursa'da İşçi Servisi ile Otomobilin Kafa Kafaya Çarpışması: 12 Yaralı

Bursa'da İşçi Servisi ile Otomobilin Kafa Kafaya Çarpışması: 12 Yaralı
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen kazada, işçi servis minibüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada 2'si ağır toplamda 12 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

BURSA'nın Gemlik ilçesinde işçi servis minibüsüyle otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 2'si ağır, 12 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Armutlu yolunda meydana geldi. Narlı yönüne giden 16 MCT plakalı işçi servis minibüsü ile 16 BCM 379 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2'si ağır, 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar, Gemlik ve Muradiye devlet hastanelerine kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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