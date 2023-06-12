Bursa'da sabah saatlerinde yaşanan işçi servisi ile otomobil kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi. Kaza anı da güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yaralanan 9 kişinin tedavisi devam ediyor.

Bursa'da işçi servisi ile otomobilin çarpıştığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Bursa'da işçi servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

BURSA - Bursa'da sabah saatlerinde yaşanna işçi servisi ile otomobil kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi. Kaza anı da güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, 11 Eylül Bulvarı Veysel Karani Mahallesi'nde 16 S 0008 plakalı servis minibüsü ile 38 RF 383 plakalı otomobilin çarpıştığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi. Yaralı olarak Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçi Leman Öztürk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan 9 kişinin tedavisi devam ediyor.

Ayrıca kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, servis minibüsünün kontrolünü kaybettiği ve bariyerlere çarparak karşıya geçtiği, o esnada karşıdan gelen otomobille çarpıştığı görülüyor. Çarpışma esnasında toz bulutunun havalandığı görüntülere yansıdı.