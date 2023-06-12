Bursa'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde işçi servisiyle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Kazada işçi servisindeki Sibel Demir yaşamını yitirdi, yaralanan 9 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde işçi servisiyle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
11 Eylül Bulvarı Veysel Karani Mahallesi'nde Tamer G. idaresindeki 16 S 0008 plakalı servis minibüsü, karşı şeride geçerek Volkan K'nin kullandığı 38 RF 383 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada işçi servisindeki Sibel Demir yaşamını yitirdi, yaralanan 9 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.