Üye Girişi
Haberi Paylaş
Bursa'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

Bursa'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

Güncel Haberler

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, işçi servisi ile otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.
11 Eylül Bulvarı Veysel Karani Mahallesi'nde sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 16 S 0008 plakalı servis minibüsü ile 38 RF 383 plakalı otomobil çarpıştı.
Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada işçi servisindeki 1 kişi yaşamını yitirdi, yaralanan 9 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Bikeç - Güncel

Osmangazi Bursa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title