Bursa'da İşçi Servisi ile Minibüs Çarpıştı: 4 Yaralı

İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, işçi servisi otobüsü ile yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde işçi servisi otobüsü ile köyler arasında yolcu taşıyan minibüsünün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişindeki ışıklı kavşakta meydana geldi. Oylat kaplıcalarından İnegöl'e yolcu taşıyan Murat U. (41) yönetimindeki 16 AFU 26 plakalı minibüs, dönülmesi yasak yerden U dönüşü yapan Rıdvan Y. (44) idaresindeki 16 S 6444 plakalı servis otobüsüne yandan çarptı. Kazada minibüsün sürücüsü ile araçta bulunan yolcular Gülden Ö. (52), Müniser Ö. (58) ve Fatma D. (58) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından bölge trafik ekipleri yolu kontrollü şekilde ulaşıma açarken, polis ekipleri soruşturma başlattı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
