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Bursa'da İşçi Servisi Alev Aldı

Bursa'da İşçi Servisi Alev Aldı

Güncel Haberler

Bursa'da seyir halindeki işçi servisi alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler midibüsü sararken, yüklesen dumanlar birçok noktadan görüldü. Olay, merkez, Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde meydana geldi.

Bursa'da seyir halindeki işçi servisi alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler midibüsü sararken, yüklesen dumanlar birçok noktadan görüldü.

Olay, merkez, Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki servis midibüsü bir anda alev almaya başladı. Aracı hemen sağa çeken şoför yolucuları tahliye etti. Kısa sürede büyüyen alevler otobüsün etrafını hızla sararken, durum itfaiye ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine gelen itfaiyeciler yangına hızla müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmazken, araç kullanılamaz hale geldi. Kentin birçok noktasından gözüken dumanlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Yıldırım Bursa Güncel Haberler

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