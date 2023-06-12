Bursa'da işçi servis minibüsü kaza yaptı: 1 ölü, 10 yaralı

BURSA'da, sürücünün kontrolünden çıkan işçi servis minibüsünün bariyerleri aşıp karşı şeritten gelen otomobille çarpıştığı kazada servisteki Sibel Demir öldü, sürücülerin de aralarında olduğu 10 kişi yaralandı.Kaza, saat 07.30 sıralarında, 11 Eylül Bulvarı'nda meydana geldi. Fabrika işçilerini taşıyan 16 S 0008 plakalı servis minibüsü sürücüsü Tamer G., Demirtaş Köprülü Kavşağı'na geldiğinde, henüz bilinmeyen nedenle, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücünün kontrolünden çıkan servis minibüsü, bariyerleri aşıp geçtiği karşı şeritten gelen Volkan K. idaresindeki 38 RF 383 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Volkan K. araçta sıkıştı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla kaza yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. İtfaiyeciler, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından sürücü Volkan K.'yi sıkıştığı yerden çıkardı.

Kazada, otomobil ve minibüs sürücülerinin de aralarında olduğu 10 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelere götürüldü. Bu sırada, çarpmanın şiddetiyle servisin camından dışarı fırlayan Sibel Demir'in ise olay yerine hayatını kaybettiği belirlendi. Demir'in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)