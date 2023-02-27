Bursa'da iş yerinden hırsızlık anı güvenlik kamerasında Güncel Haberler Bursa'nın İnegöl ilçesinde metal malzemeler satan bir iş yerinden hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Bursa'nın İnegöl ilçesinde metal malzemeler satan bir iş yerinden hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Orhaniye Mahallesi Yıldırım Caddesi üzerinde metal malzemeler satan iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, 2 şüphelinin iş yerinden çok sayıda malzemeyi çuvala koyarak hırsızlık yaptığını belirledi. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, şüphelilerin iş yerine girmeleri ve çok sayıda malzemeyi çuvala koyarak uzaklaşmaları yer aldı. Polis, zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Kaynak: AA / Güncel İnegöl Bursa Güncel Haberler

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