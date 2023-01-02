Bursa'da iş yerinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 4 kişi yakalandı

Bursa'da polis ekipleri, bir kadının zorla tutulduğu ihbarı üzerine baskın yaptığı iş yerinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Bursa'da polis ekipleri, bir kadının zorla tutulduğu ihbarı üzerine baskın yaptığı iş yerinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi'ndeki bir iş yerinde S.S. (28) adlı kadının zorla tutulduğu ihbarı üzerine Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Ekiplerce yapılan incelemede, S.S'nin arkadaşı A.A'nın yanına geldiğini, belinde silah gördüğü için korktuğunu, bu nedenle ihbarda bulunduğunu tespit etti.

Adreste bulunan A.G. (21), E.K. (36). A.A. (19) ile iş yeri sahibi A.Y. uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Şüphelilerden E.K'nin "çevreyi kasten kirletmek" ve "görev yaptırmamak için direnme" suçlarından 8 ay kesinleşmiş cezasının bulunduğu tespit edildi. E.K'nin üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

İş yerinde yapılan aramada 6 ruhsatsız tabanca, 10 fişek, hurda eşyaların arasında bir miktar sentetik uyuşturucu bulundu.

Polis merkezine götürülen şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.