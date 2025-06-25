Bursa'da İş Yeri Sahipleri Arasında Kavga: 3 Sanık Yargılanıyor

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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde iş yeri sahipleri arasında çıkan kavgada, 3 sanık yargılanıyor. Dava, darp ve hakaret suçlamalarıyla devam ediyor.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde iş yeri sahiplerinin karıştığı, güvenlik kamerasınca da kaydedilen kavgaya ilişkin 3 sanık yargılanıyor.

Bursa 22. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz müşteki sanık Habibe Ş, Mehmet O. ve Gülsüm T. ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Hakimi, Bursa 48. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen benzer dosyanın, dava dosyası birleştirildiğini belirterek, birleştirme kararını okudu.

Olayda darbedildiğini dile getiren Gülsüm T, "Bana karşı diğer sanıkların hakaretleri olmuştur. Şikayetçiyim." dedi.

Gülsüm T'ye vurduğunu kabul ettiğini dile getiren Habibe Ş. ise "Tehdit veya hakarette bulunmadım. Ben vurmadan bana 'Metres' diye hakaret etmiştir." ifadelerini kullandı.

Suçlamaları reddeden Mehmet O. da Gülsüm T'ye karşı hakarette bulunmadığını ileri sürerek, şikayetçi olduğunu belirtti.

Tanıkları dinleyen mahkeme hakimi duruşmayı erteledi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki köylü pazarında iş yeri bulunan Gülsüm T. (55) ile komşu işyerini işleten Habibe Ş. (43) arasında 2023 yılının ocak ayında mal satışı konusunda tartışma yaşanmıştı. Habibe Ş, Gülsüm T'yi saçından tutarak yere düşürmüş, Gülsüm T'nin vücudunda kırıklar oluşmuştu. Habibe Ş. hakkında "kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Yaşanan kavga iş yeri kameralarına yansımıştı.

Kaynak: AA / Elif Özlem Çelikler - Güncel
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