Bursa'da İş Yeri Baskını: 2 Bacağından Yaralandı

Bursa'da İş Yeri Baskını: 2 Bacağından Yaralandı
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Bursa'da alacak nedeniyle husumetli olduğu kişiyi iş yerinde silahla yaralayan Mehmet K., polis tarafından yakalandı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı.

BURSA'da alacak nedeniyle husumetli olduğu Zafer Atilla'yı iş yerini basarak, 2 bacağından 4 kurşunla yaralayan Mehmet K., polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Olay, saat 10.30 sıralarında, merkez Osmangazi ilçesi Ulu Mahalle'de meydana geldi. İddiaya göre; Zafer Atilla iş yerinde oturduğu sırada, aralarında alacak nedeniyle husumet olan Mehmet K. içeri girdi. Mehmet K., belindeki tabancayı çıkarıp ateş açtı. Silahtan çıkan 4 kurşun 2 bacağına isabet eden Atilla, yaralandı, şüpheli ise kaçtı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Atilla, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Şüpheli Mehmet K., Kent Meydanı'nda yakalanıp gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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