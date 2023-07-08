Bursa'da İş İnsanı Silahlı Saldırıya Uğradı

BURSA'da Enes Dündar (21), yıllar öncesine dayanan para meselesinden iş insanı Recai C.'yi (68) 4 kurşunla yaraladı. Babası Kazım Dündar (63) ile gözaltına alınan Enes Dündar, ifadesinde, "Babama yapılanı hazmedemedim ve olayı gerçekleştirdim" dedi. Adliyeye çıkartılan şüphelilerden Enes Dündar tutuklanırken babası ise adli kontrollük koşuluyla serbest bırakıldı.

Olay, 5 Temmuz Çarşamba günü Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi'nde meydana geldi. İş yerinden çıkıp otomobiline doğru giden müteahhit Recai C., kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Bacağına isabet eden 4 kurşun ile yaralanan Recai C., yere düşerken şüpheli ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Recai C., ambulans ile yakında bulunan Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Reca C.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, bunun üzerine Enes Dündar'ın babası Kazım Dündar'ı, azmettirici şüphesiyle gözaltına aldı. Baba ve oğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Enes Dündar tutuklanarak cezaevine gönderilirken, babası ise adli kontrollük koşuluyla serbest bırakıldı.