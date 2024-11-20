Üye Girişi
Haberler

Bursa'da İplik Fabrikasında Kimyasal Tepkime: 10'dan Fazla İşçi Hastaneye Kaldırıldı

Bursa'da İplik Fabrikasında Kimyasal Tepkime: 10'dan Fazla İşçi Hastaneye Kaldırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki bir iplik fabrikasında meydana gelen kimyasal tepkime nedeniyle çok sayıda işçi hastaneye kaldırıldı. Fabrikada çalışanlar tahliye edilirken, durumun ciddiyeti üzerine olay yerine acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki bir iplik fabrikasında yaşanan kimyasal tepkime nedeniyle 10'dan fazla işçi tedavi altına alındı.

Gölyolu Harmansazı mevkisindeki yün iplik fabrikasının boyahane bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle kimyasal tepkime meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

Tepkime nedeniyle dumanla kaplanan fabrikada çalışan işçiler tahliye edildi.

Dumandan etkilenen 10'u aşkın işçi, Orhangazi Devlet Hastanesi ve Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Fabrikada bugün çalışmaya ara verildiği, ekiplerin incelemelerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Musa Öztürk - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'nin Ukrayna'ya füze izni kararı doğru değil, dünya büyük bir savaşın eşiğine gelebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tedirgin eden "Dünya savaşı" sözleri

 Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki tutuklandı

Nasuh Mahruki tutuklandı

 Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP'li vekiller arasında arbede

Bakan Yerlikaya, öfke patlaması yaşayan CHP'lilerin ortasında kaldı
Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün! Ekibindeki hemşire elebaşı Fırat Sarı'yı sattı

Ekibindeki hemşire elebaşı Fırat Sarı'yı sattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Nasuh Mahruki AKUT'tan neden atıldı? Nasuh Mahruki tutuklandı mı, neden tutuklandı? Nasuh Mahruki suçu nedir? Nasuh Mahruki'nin tutuklanma sebebi nedir? Eski AKUT Başkanı kimdir? Nasuh Mahruki kimdir? Nasuh Mahruki kaç yaşında, nereli? Duygu Kiraz kimdir, öldü mü? Duygu Kiraz neden öldü? MASTERCHEF FETTUCCINE ALFREDO TARİFİ! Fettuccine Alfredo nasıl yapılır, Fettuccine Alfredo malzemeleri neler? Türkiye kar haberleri: Bu hafta sonu kar yağacak mı? Meteoroloji'den 5 ile kar uyarısı! Genç kızların çalıştığı kıraathane nerede? Kıraathane olayı nedir? A101 21 KASIM 2024 KATALOĞU A101'e gelen ürünler! 21 Kasım Perşembe A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101'de hangi ürünler olacak? Masterchef'te 150 Bin liralık ödülü kim kazandı? Masterchef'te ödül oyunu kazananı kim? Sözleşmeli Öğretmenlik tercihleri bitti mi, ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.