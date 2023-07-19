Bursa'da ipek yüklü TIR devrildi, sürücü yaralandı

BURSA'da virajlı yoldan sürücüsünün kontrolünden çıkan ipek yüklü TIR, devrildi. Kazada sürücü Yunus Ertuğrul (41) yaralanırken, dorsesinde bulunan iplikler yola saçıldı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Bursa-Ankara Karayolunun İnegöl ilçesi, Mezit-7 mevkisinde meydana geldi. Bursa'dan Eskişehir'e giden Yunus Ertuğrul idaresindeki 02 HV 860 plakalı iplik yüklü TIR, virajlı yolda sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada Ertuğrul yaralanırken, TIR'ın dorsesindeki iplikler yola saçıldı. Olayı gören diğer sürücüler yaralı Ertuğrul'un yardımına koşarken, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerine ilk müdahalesi yapılan Yunus Ertuğrul İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, kaza nedeniyle tek şeritten ulaşımın sağlandığı karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu.Tedavi atlına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesi ve yola saçılan ipliklerin temizlenmesinin ardından trafik akışı normal seyrine döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.