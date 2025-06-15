Bursa'da İnsan Ticareti ve Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 4 Tutuklama

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Bursa'da düzenlenen operasyonda 5 zanlıdan 4'ü tutuklanırken, 12 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı. Operasyonun, insan ticareti ve göçmen kaçakçılığına karşı yürütülen mücadele kapsamında yapıldığı bildirildi.

Bursa'da düzenlenen "insan ticareti ve göçmen kaçakçılığı" operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, insan ticareti ve göçmen kaçakçılığı suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma başlattı.

Bu kapsamda önceden takibi yapılan 2 otel, 2 ikamet ve 2 araca operasyon düzenleyen ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin, Tayland uyruklu kadınları işletilen masaj salonlarında çalıştırmak için getirdiği, çalışma ve oturma izni alınacağı vaadiyle kandırılarak pasaportlarına el koyduğu, tehdit ve baskıyla kiralanan evlerde barındırdıkları tespit edildi. Ayrıca bazı mağdurlara ise fuhuş yaptırıldığı ve zorla çalıştırdığı da belirlendi.

Operasyonda suçlardan zarar gören 12 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'ine ev hapsi şeklinde adli kontrol verildi.

Kaynak: AA / Sergen Sezgin - Güncel
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