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Bursa'da İnşaatta Kalıp Çökmesi: 5 İşçi Yaralandı

Bursa'da İnşaatta Kalıp Çökmesi: 5 İşçi Yaralandı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir inşaatta beton dökülmesi esnasında kalıpların çökmesi sonucu 5 işçi yaralandı. Olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir inşaatta, beton döküldüğü sırada kalıpların çökmesi sonucu 5 işçi yaralandı.

Veysel Karani Mahallesi'ndeki bir inşaattaki kalıplara beton dökülürken kalıplarda çökme meydana geldi.

Çökme nedeniyle 3'ü oluşan göçüğün altında kalan 5 işçi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu göçükten çıkarılan işçiler, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel
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