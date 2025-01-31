Bursa'da İnşaatta Kalıp Çökmesi: 5 İşçi Yaralandı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir inşaatta beton dökülmesi esnasında kalıpların çökmesi sonucu 5 işçi yaralandı. Olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir inşaatta, beton döküldüğü sırada kalıpların çökmesi sonucu 5 işçi yaralandı.
Veysel Karani Mahallesi'ndeki bir inşaattaki kalıplara beton dökülürken kalıplarda çökme meydana geldi.
Çökme nedeniyle 3'ü oluşan göçüğün altında kalan 5 işçi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu göçükten çıkarılan işçiler, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel