Bursa'da İnşaat Şantiyesinde Vinç Devrildi, Operatör Yaralandı

Bursa'da İnşaat Şantiyesinde Vinç Devrildi, Operatör Yaralandı
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir inşaat şantiyesinde devrilen vinç yüzünden operatör yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı operatör hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da inşaat çalışmaları sırasında şantiyedeki vincin devrilmesi sonucu operatör yaralandı.

Nilüfer ilçesinde 23 Nisan Mahallesi Küçük İstasyon Caddesi'nde yapımı devam eden 7 katlı inşaatın en üst katında kurulan vinç henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan yaralı vinç operatörü, ambulansla kaldırıldığı Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Bu arada devrilen vinç, park halindeki bir otomobile de zarar verdi.

Kaynak: AA / Elif Özlem Çelikler - Güncel
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