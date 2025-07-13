Bursa'da İnşaat Sahibinin İskeleden Düşmesi Sonucu Ağır Yaralanma

Bursa'da İnşaat Sahibinin İskeleden Düşmesi Sonucu Ağır Yaralanma
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İnegöl ilçesinde 3 katlı apartman inşaatını inceleyen Mahmut K., iskeleden düşerek ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 3 katlı apartman inşaatını incelemek için çıktığı iskeleden düşen bina sahibi Mahmut K. (59), ağır yaralandı.

Olay, saat 11.00 sıralarında kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. Mahmut K., yapımı devam eden 3 katlı binasının inşaatındaki çalışmaları incelemek için inşaat alanına gitti. İskelede inceleme yapan Mahmut K., bir anda dengesini kaybederek 7 metre yükseklikten düştü. Mahmut K. ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Mahmut K. ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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