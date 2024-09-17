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Bursa'da İnşaat Kazasında Bir İşçi Hayatını Kaybetti

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Bursa'da çalıştığı inşaatın 8'inci katından düşen 30 yaşındaki işçi Aziz Çapkın, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'da çalıştığı inşaatın 8'inci katından, 1'inci kattaki beton zemine düşen Aziz Çapkın (30), hayatını kaybetti.

Olay, saat 11.30 sıralarında, Yıldırım ilçesi Anadolu Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'ndeki inşaatta meydana geldi. 8 katlı binanın en üst katında çalışan Aziz Çapkın, bilinmeyen nedenle inşaatın 1'inci katına, beton zemine düştü. İş arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kalp masajıyla yeniden kalbini çalıştırdığı Çapkın, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Çapkın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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