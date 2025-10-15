Haberler

Bursa'da İnşaat Firmasına Operasyon: 5 Gözaltı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen nitelikli dolandırıcılık ve malvarlığı aklama soruşturması kapsamında bir inşaat firması üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

Bursa'da bir inşaat firmasına yönelik operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince bir inşaat firmasına operasyon düzenlendi.

Operasyonda H.A, A.A, M.A, E.T. ile V.T. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Elif Özlem Çelikler - Güncel
