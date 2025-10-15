Bursa'da İnşaat Firmasına Operasyon: 5 Gözaltı

Bursa'da bir inşaat firmasına yönelik operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince bir inşaat firmasına operasyon düzenlendi.

Operasyonda H.A, A.A, M.A, E.T. ile V.T. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.