Bursa'da İnşaat Çatısında Yangın Çıktı

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Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki 8 katlı inşaatın çatısında çıkan yangın, itfaiyecilerin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

BURSA'da, 8 katlı inşaatın çatısında çıkan yangın, itfaiyecilerin 1 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınıp söndürüldü.

Nilüfer ilçesi Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki 8 katlı inşaatın çatısında saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören işçilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin 1 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınıp söndürülen yangının, çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Yiğithan HÜYÜK-Kamera: Hüseyin SEZGİN/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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