Bursa'da İnşaat Çatısında Yangın Çıktı
Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki 8 katlı inşaatın çatısında çıkan yangın, itfaiyecilerin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.
BURSA'da, 8 katlı inşaatın çatısında çıkan yangın, itfaiyecilerin 1 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınıp söndürüldü.
Nilüfer ilçesi Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki 8 katlı inşaatın çatısında saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören işçilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin 1 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınıp söndürülen yangının, çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Haber: Yiğithan HÜYÜK-Kamera: Hüseyin SEZGİN/BURSA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel