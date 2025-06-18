Bursa'da İnşaat Çatısında Yangın Çıktı

BURSA'da, 8 katlı inşaatın çatısında çıkan yangın, itfaiyecilerin 1 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınıp söndürüldü.

Nilüfer ilçesi Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki 8 katlı inşaatın çatısında saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören işçilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin 1 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınıp söndürülen yangının, çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Yiğithan HÜYÜK-Kamera: Hüseyin SEZGİN/BURSA,