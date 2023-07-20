Bursa'da inşaat alanına düşen otomobilde 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil inşaat alanına düştü. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ise ciddiyetini koruyor.