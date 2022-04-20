Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüse EYP'li saldırı: 1 şehit, 7 yaralı (7)

BURSA (DHA) - ŞEHİT İNFAZ KORUMA MEMURU İÇİN ADLİYEDE TÖREN

Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan servis otobüsüne yönelik EYP'li saldırıda şehit olan Cengiz Yiğit için adliye önünde tören düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile şehit Yiğit'in yakınları katıldı. Şehidin yakınlarının ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Esra TÜRKER-Semih ŞAHİN-Mehmet İNAN/BURSA,