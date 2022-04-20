Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüse EYP'li saldırı: 1 şehit, 7 yaralı (6)

'YAKIN ZAMANDA FAİLLER ELE GEÇECEKTİR'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan servis otobüsüne yönelik saldırıda yaralananları Bursa Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti. Bakanlar Soylu ve Bozdağ, çıkışta, hastane bahçesinde açıklama yaptı. Bakan Soylu, yaralı sayısının 7'ye yükseldiğini belirten Bakan Soylu, "Bu sabah saat 8'e çeyrek kala infaz koruma memurlarımızı taşıyan cezaevi aracına, bir el yapımı patlayıcıyla, Bursa Mudanya yolunda direğin dibine yerleştirilmiş bir patlayıcı ile saldırı gerçekleştirildi. El yapımı patlayıcının uzaktan kumandalı olduğunu değerlendiriyoruz. Bu terör eylemini gerçekleştirenlerle ilgili savcılığımız, valiliğimiz koordinasyonunda emniyet müdürlüğümüz gerekli çalışmaları gerçekleştiriyorlar. İnşallah yakın bir zamanda failler ele geçecektir. Aynı zamanda tabi bu eylemin sonunda bir infaz koruma memurumuz şehit oldu. Allah rahmet eylesin. Cengiz Yiğit. Biraz sonra adliyede cenaze töreni var. Oradan sonra da Ağrı'ya göndereceğiz. Hem ailesine hem de Türkiye'ye başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Bursa Şehir Hastanesi'nde 5 yaralımız var. 4'ü bugün taburcu olabilecek durumda. 2 yaralı olaydan çok sonra patlamanın şikayetiyle buraya müracaatçı oldular. Çekirge Devlet Hastanesi'nde ve Gemlik Devlet Hastanesi'nde de müracaatlar var. Onlar da bugün gün içerisinde, İl Sağlık Müdürümüzün verdiği bilgi çerçevesinde taburcu olacaklar. Burada bir hastamız var, diz kapağından yaralandı. Ameliyat oldu. Diğer tedavileri sürüyor" dedi.

İsmail Hakkı SEYMEN- Nevruz İLİMDAROĞLU/BURSA,