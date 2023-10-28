Bursa'da İlkokul Önünde Uyuşturucu İddiası Asılsız Çıktı

Bursa'da bir ilkokulun önünde uyuşturucu satıldığı yönünde sosyal medyada ve bazı paylaşım gruplarında dile getirilen iddianın gerçek dışı olduğu ortaya çıktı. Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, benzer provokasyonların Trabzon, Eskişehir ve bazı büyükşehirlerde de yapıldığını belirtti.

Bursa'da bir ilkokulun önünde uyuşturucu satıldığı yönünde sosyal medyada ve bazı paylaşım gruplarında dile getirilen iddianın gerçek dışı olduğu ortaya çıktı. Benzer provokasyonun Trabzon, Eskişehir ve bazı büyükşehirlerde de devreye alındığını ifade eden Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, iddiaların ve paylaşımların asılsız olduğunu duyurdu. Bursa'da tüm okullarda okul polisi, çocuk polisi ve narko polisin yanısıra toplum destekli polisler görev yapıyor.

Bursa Emniyet Müdürlüğü, bir sosyal mesajlaşma grubunda ilkokullu çocuklara seyyar satıcı kılığındaki kişiler tarafından uyuşturucu madde verildiği iddiasıyla ilgili paylaşımların asılsız olduğunu duyurdu.

Trabzon ve Eskişehir'de benzer asılsız paylaşımların devreye alındığını belirten yetkililer, Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü'nün uyuşturucu ve satıcıları ile her zaman titiz bir şekilde mücadele ettiğini ifade ettiler.

Bursa sınırları içerisindeki okul önlerinde iddia edildiği gibi durumların yaşanmadığını ve yaşanmaması için de tüm önlemlerin alındığını kaydeden yetkililer, "Bursa'da uyuşturucu ile mücadele sadece okul önlerinde değil, şehrin her bölgesinde taviz verilmeden titizlikle gerçekleştiriliyor. Asılsız haberlere lütfen itibar etmeyin. Şüpheli durumları emniyet güçlerine bildirin" dediler.

Öte yandan Bursa'nın narkotik suçlarla mücadelede başarısı son bir yılda gerçekleştirilen büyük operasyonlarla günyüzüne çıkarken, bu operasyonlarda 300'den fazla satıcı tutuklandı.

Bursa'nın Türkiye genelinde uyuşturucu risk haritasında 12.sırada yer aldığı öğrenilirken, yapılan tüm ihbarların titizlikle değerlendirildiği, ihbarcıların kimliklerinin de kesinlikle gizli tutulduğu kaydedildi. - BURSA