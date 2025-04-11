Bursa'da İlkbahar Renkleri: Meyve Ağaçları Çiçek Açtı
Bursa Ovası'nda ilkbaharın gelmesiyle birlikte meyve ağaçları çiçek açarak görsel bir şölen sunuyor. Nisan yağmurları sayesinde armut, şeftali, elma, kiraz ve siyah incir gibi birçok meyvenin üretimi yapılıyor.
Bursa'da ilkbahar mevsiminin gelmesiyle meyve ağaçları çiçek açtı.
Nisan yağmurlarının etkili olduğu Bursa Ovası'nda armut, şeftali, elma, kiraz, siyah incir başta olmak üzere çok sayıda meyve üretiliyor.
İlkbahar mevsimiyle birlikte bahçelerdeki ağaçlarda açan çiçekler, adeta görsel şölen oluşturdu.
Rengarenk meyve bahçeleri dronla görüntülendi.
Kaynak: AA / Büşra Nur Yılmaz - Güncel