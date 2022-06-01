Bursa'da ikinci kattaki evin penceresinden düşen çocuk ağır yaralandı - Haberler

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Bursa'da ikinci kattaki evin penceresinden düşen çocuk ağır yaralandı

AA - Uğur Çiçek - Güncel
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Bursa'da ikinci kattaki evin penceresinden düşen çocuk ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ikinci kattaki evinin penceresinden sarkarken düşen 10 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ikinci kattaki evinin penceresinden sarkarken düşen 10 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.

Ertuğrul Gazi Mahallesi Nurdan Sokağı'ndaki binanın ikinci katında bulunan dairenin penceresinden sarkan Beril Karabacakoğlu, dengesini kaybederek düştü.

Karabacakoğlu, durumu fark eden yakınlarının ihbarı üzerine, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralı çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

AA / Uğur Çiçek - Güncel

İnegöl Bursa Beril Gazi Güncel Haberler

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