İki yeğenini tabancayla öldürdüğü iddia edilen amca tutuklandı - Haberler

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İki yeğenini tabancayla öldürdüğü iddia edilen amca tutuklandı

AA - Cem Şan - Güncel
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde iki kardeşin silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan biri tutuklandı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde iki kardeşin silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan biri tutuklandı.

Alaattinbey Mahallesi Adalet Sokağı'ndaki bağ evinde yeğenleri Ş.G. (20) ve F.G'yi (19) silahla vurduğu öne sürülen amca M.G. (50) ile oğlu U.G. (20) ve yeğeni M.G'nin (23) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden amca M.G, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, oğlu U.G. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Diğer şüpheli yeğen M.G. de savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Bağ evinde 4 Haziran'da, Ş.G. ve F.G. silahla vurulmuş, Bursa Şehir Hastanesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesine kaldırılan iki kardeş yaşamını yitirmişti. Olay yerinden kaçan ve kardeşlerle arasında husumet olduğu belirtilen amca M.G, daha sonra polis ekiplerince yakalanmıştı.

AA / Cem Şan - Güncel

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