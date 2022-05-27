Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı - Haberler

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Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

AA - Uğur Ulu - Güncel
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Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Atariye Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda N.Ç. (54) idaresindeki 16 BFU 64 plakalı otomobil ile S.D. (20) yönetimindeki 34 NP 6890 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan N.Ç, S.D, S.Y. (18), S.D. (18), L.K. (18) ve F.B.T. (18), ambulanslarla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AA / Uğur Ulu - Güncel

Mustafakemalpaşa, Cumhuriyet, Otomobil, Bursa, Güncel, Haberler

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