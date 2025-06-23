Bursa'da İki Otomobilin Çarpışması Sonucu 4 Yaralı

Bursa'da İki Otomobilin Çarpışması Sonucu 4 Yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı. Olayın detayları ve yaralıların durumu hakkında bilgi verildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 16.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde iki sokağın kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Kurtuluş Sokak'ta seyir halinde olan Ramazan Ç. (18) yönetimindeki 16 AYD 376 plakalı otomobil, Pazar Sokak'tan çıkan Akif K. (60) yönetimindeki 43 PC 069 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrulurken, sürücüler ile otomobillerde bulunan Meriha Ç. (50) ve Leyla K. (59) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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