Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı - Haberler

Bursa'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında İnegöl-Yenişehir yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İnegöl'den Yenişehir istikametine seyir halinde olan sürücü Halit Temur (27) yönetimindeki 34 KR 5546 plakalı Ford marka otomobil, virajda kontrolden çıkarak karşı şeride geçip, karşı yönden gelen sürücü Ali Özsayar (25) yönetimindeki 16 UP 356 plakalı Tofaş marka otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kaza sonucu araçların sürücüleri ile 16 UP 356 plakalı otomobilde bulunan yolcular İsa Çınar (27) ve Süleyman Akman (35) yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ve İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri araçta sıkışarak ağır yaralanan Süleyman Akman'ı kurtardı.

4 yaralı da olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Süleyman Akman'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma komutanlığı ekiplerinin kazayla ilgili tahkikatı devam ediyor. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Güncel