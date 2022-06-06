Bursa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Haberler

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Bursa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

AA - Musa Öztürk - Güncel
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Bursa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Orhangazi- İznik kara yolu Keramet Mahallesi kavşağında, Fatih Karan idaresindeki 48 AP 007 plakalı otomobil, Mehmet Şakir??????? Bavli'nin kullandığı 06 CVV 271 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile Karan'ın aracında sıkışan ve itfaiye ekiplerince kurtarılan Ali Yakıcı yaralandı.

Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan Yakıcı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AA / Musa Öztürk - Güncel

Orhangazi İznik Bursa Güncel Haberler

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