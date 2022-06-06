Bursa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Haberler

Bursa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Orhangazi- İznik kara yolu Keramet Mahallesi kavşağında, Fatih Karan idaresindeki 48 AP 007 plakalı otomobil, Mehmet Şakir??????? Bavli'nin kullandığı 06 CVV 271 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile Karan'ın aracında sıkışan ve itfaiye ekiplerince kurtarılan Ali Yakıcı yaralandı. Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan Yakıcı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. AA / Musa Öztürk - Güncel Orhangazi İznik Bursa Güncel Haberler

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