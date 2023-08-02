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Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada 2 otomobil çarpıştı; 5 kişi yaralandı. Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada 2 otomobil çarpıştı; 5 kişi yaralandı.

Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Buklem Çelik yönetimindeki 34 FYK 098 plakalı otomobil, önünde yavaşlayan sürücü Ahmet Öztürk yönetimindeki 16 F 1025 plakalı cipe arkadan çarptı. Kaza sonucu 34 FYK 098 plakalı aracın sürücüsüyle yanındaki yolcu Aylin Özkan (24), diğer araçtaki yolcular Sedanur Ö. (27), Merve Ö. ve Meryem S. yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - Güncel

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