Bursa'da İki Noktada Orman Yangını: Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

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Bursa'nın Orhaneli ve Kestel ilçelerinde çıkan orman yangınlarına müdahale için çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. Yangın, rüzgarın etkisiyle büyürken, söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürdürülüyor.

Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları devam ederken, Kestel ilçesi Ağlaşan Mahallesi yakınlarında da orman yangını çıktı. Saat 17.30 sıralarında çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle büyürken, ihbarla bölgeye Büyükşehir Belediyesi, Kestel Belediyesi ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile AFAD görevlileri sevk edildi. Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi devam ederken, vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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