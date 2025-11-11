Haberler

Bursa'da İki Motosiklet Çarpıştı, Kaza Anı Kask Kamerasında

Bursa'da İki Motosiklet Çarpıştı, Kaza Anı Kask Kamerasında
Bursa'da yoğun trafikte ilerleyen iki motosiklet çarpıştı. Kaza anı bir kask kamerasıyla kaydedildi.

BURSA'da, yoğun trafikte araçların arasında ilerleyen 2 motosiklet çarpıştı. O anlar kask kamerasıyla görüntülendi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Mudanya Caddesi'nde meydana geldi. Yoğun trafikte bekleyen araçların arasında ilerleyen 2 motosiklet çarpıştı. İki sürücü de yere düşerken, o anlar kask kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
