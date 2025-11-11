Bursa'da İki Motosiklet Çarpıştı, Kaza Anı Kask Kamerasında
Bursa'da yoğun trafikte ilerleyen iki motosiklet çarpıştı. Kaza anı bir kask kamerasıyla kaydedildi.
BURSA'da, yoğun trafikte araçların arasında ilerleyen 2 motosiklet çarpıştı. O anlar kask kamerasıyla görüntülendi.
Kaza, dün akşam saatlerinde Mudanya Caddesi'nde meydana geldi. Yoğun trafikte bekleyen araçların arasında ilerleyen 2 motosiklet çarpıştı. İki sürücü de yere düşerken, o anlar kask kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel