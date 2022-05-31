Bursa'da iki katlı metruk binada çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Bursa'da iki katlı metruk binada çıkan yangın söndürüldü

AA - Sergen Sezgin - Güncel
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Bursa'da iki katlı metruk binada çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, iki katlı metruk binada çıkan yangın söndürüldü.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, iki katlı metruk binada çıkan yangın söndürüldü.

Şehreküstü Mahallesi Tavukçu Sokak'taki metruk binada, henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından yangını söndürdü.

Alevlerin sardığı metruk binanın bir bölümü söndürme çalışmaları sırasında çökerken, müdahale eden itfaiye erlerinden biri enkaz altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Binanın bitişiğinde bulunan tarihi Tavukçu Cami ise yangın sırasında hasar görmedi.

AA / Sergen Sezgin - Güncel

Osmangazi İtfaiye Yangın Bursa Güncel Haberler

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