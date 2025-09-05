Bursa'da İki Kadının Sokak Ortasında Kavgası
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde sokak ortasında iki kadın arasında çıkan kavga cep telefonuyla kaydedildi. Olayın ardından tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.
BURSA'da, sokak ortasında iki kadının kavgası cep telefonuyla görüntülendi.
Olay, dün gece, merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde meydana geldi. Bilinmeyen nedenle aralarında tartışma çıkan iki kadın, birbirine saldırdı. Çevredekiler araya girerek kadınları ayırıp sakinleştirmeye çalıştı. Yaşananlar cep telefonuyla görüntülenirken, tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı belirtildi.
Haber: Hüseyin SEZGİN-Kamera: (Bursa),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel