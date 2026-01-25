Mağaza önündeki kıyafetleri çaldılar; o anlar kamerada
Bursa'da, iki kadın bir mağazanın önünde askıda duran kıyafetleri çalarak hızla olay yerinden uzaklaştı. Güvenlik kamerasına yansıyan anlar, kadınların el çabukluğu ile çaldıkları kıyafetleri poşetlerine gizleyerek kaçışlarını gösteriyor.
Olay, 22 Ocak saat 12.30 sıralarında Yıldırım ilçesinde meydana geldi. 2 kadın bir mağazanın önünde, kaldırımdaki askında duran kıyafetleri el çabukluğuyla çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ellerinde poşetler yanlarında da bir kız çocuğu bulunan kadınların, bakma bahanesiyle durdukları kıyafetleri askıdan alıp, ellerindeki poşetlerin arasına gizleyerek uzaklaştığı görüldü.
