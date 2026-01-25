Haberler

Mağaza önündeki kıyafetleri çaldılar; o anlar kamerada

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da, iki kadın bir mağazanın önünde askıda duran kıyafetleri çalarak hızla olay yerinden uzaklaştı. Güvenlik kamerasına yansıyan anlar, kadınların el çabukluğu ile çaldıkları kıyafetleri poşetlerine gizleyerek kaçışlarını gösteriyor.

BURSA'da 2 kadının mağaza önünde askıda duran kıyafetleri çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 22 Ocak saat 12.30 sıralarında Yıldırım ilçesinde meydana geldi. 2 kadın bir mağazanın önünde, kaldırımdaki askında duran kıyafetleri el çabukluğuyla çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ellerinde poşetler yanlarında da bir kız çocuğu bulunan kadınların, bakma bahanesiyle durdukları kıyafetleri askıdan alıp, ellerindeki poşetlerin arasına gizleyerek uzaklaştığı görüldü.

Haber: Yiğithan HÜYÜK Kamera: BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı

Suriye ordusu duyurdu! Türkiye'nin yanı başında sıcak gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi

Kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi! Sorguda açık açık söyledi
Süper Lig'e geri dönüşü muhteşem oldu! Kramer'den 88. dakikada hayati bir gol

Süper Lig'e geri dönüşü muhteşem oldu! 88. dakikada hayati bir gol
Vahşi yaşam ekibinden belgesel tarihine geçecek müdahale! Sosyal medya ikiye bölündü

Vahşi yaşam ekibinden belgesel tarihine geçecek müdahale
17 yaşındaki genç duştan çıktıktan sonra hayatını kaybetti

17 yaşındaki genç duştan çıktıktan sonra hayatını kaybetti
İstanbul'daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi

Kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi! Sorguda açık açık söyledi
Bakan Yerlikaya duyurdu: Kütahya'da yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsüne ceza

Yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsü için gereği yapıldı
Okan Buruk Süper Lig'de bir ilki başardı

Yok artık Okan Buruk! 3-1'lik maçtan sonra tarihe geçti