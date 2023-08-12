Bursa'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavga kamerada

Bursa'da iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce bıçaklar konuştu. Bir kişinin yaralandığı kavga anı kameraya yansırken, cadde üzerinde korku dolu anlar yaşandı. Olay, merkez Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Aralarında husumet olan iki grup cadde üzerinde karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle kavgaya tutuşan şahıslardan biri yanında taşıdığı bıçağı üzerine gelen kişiye doğru savurdu. Bıçak darbesiyle yaralanan bir kişi yere düşerken, duruma çevredeki vatandaşlar müdahale etti. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Polis ekiplerinin gelmesiyle kavga son buldu. 112 ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı yaralı şahıs ambulansla hastaneye götürüldü. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.