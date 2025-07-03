Bursa'da İki Firari Hükümlü Yakalandı

Bursa'da İki Firari Hükümlü Yakalandı
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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 20 yıl ve 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü yapılan operasyonla yakalanarak tutuklandı.

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde, 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü H.Y. ile 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü S.K. yakalandı. Firari hükümlüler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede aranan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları çalışma ile 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü H.Y. ile 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü S.K. 'nın adreslerini belirledi. İki firari bulundukları adrese düzenlenen baskınla yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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