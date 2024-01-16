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Bursa'da iki arkadaşını öldüren sanığın yargılanması devam ediyor

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Bursa'da iki arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi. Sanığın akıl sağlığının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumuna sevkine ve tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme heyeti, dosyalardaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Bursa'da iki arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 15. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı yapılan duruşmalara, sanık Ahmet Burak D. (42) cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Maktuller Murat Kutlu ve Serdar Ergun'un yakınları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Kutlu ile ilgili yargılamada, sanık Ahmet Burak D'nin olaydan önce psikiyatrik tedavisini yürüten hekim tanık olarak dinlenildi.

Sanığın akıl sağlığının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumuna sevkine ve tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme heyeti, dosyalardaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Bursa'da geçen yıl şubat ayında, eczanede kalfalık yapan Serdar Ergun'un (47) yakınlarının kayıp ihbarında bulunması üzerine çalışma başlatan polis, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarından Ergun'e ait 16 BT 773 plakalı otomobilin İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde olduğunu belirlemişti.

İstanbul'da 28 Şubat akşamı durdurulan araçta yapılan aramada, tabancayla öldürülen Ergun'un cesedinin battaniyeye sarılı halde bagajda olduğu tespit edilmiş, otomobili kullanan Ahmet Burak D. gözaltına alınmıştı. Bursa'nın Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi'nde ev arkadaşı Murat Kutlu (39) ve köpeğini de bu olaydan 3 gün önce öldürdüğünü itiraf etmişti.

Cinayetlerin nedeninin maktullerin kendisine küfür etmesi olduğunu söyleyen Ahmet Burak D. tutuklanmış, hakkında iki kişiye karşı "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli hırsızlık"tan 10 yıl, "banka veya kredi kartının kötüye kullanılması"ndan 6 yıl, öldürülen köpek için 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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