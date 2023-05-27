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Bursa'da iki araç kazaya karıştı: 1 ölü, 5 yaralı

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Arka koltukta oturan 41 yaşındaki kadın kazada hayatını kaybetti

Bursa'da iki araç kazaya karıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Arka koltukta oturan 41 yaşındaki kadın kazada hayatını kaybetti

BURSA - Bursa'da iki aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralanırken, otomobilde arka koltukta oturan 41 yaşındaki kadın ise hayatını kaybetti.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi İstanbul Caddesi üzeri terminal lambalarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 LVB 13 plakalı araç ile ile 16 BAE 806 plakalı ticari aracın karıştığı kazada ortalık savaş alınana döndü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede hemen güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerince 4 yaşındaki Burak O. ile birlikte yaralı 5 kişi ilk müdahalelerinin ardından bölgedeki en yakın hastanelere kaldırıldı. Anne Hikmet O.'nın ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili başlattığı tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mesut Güleç - Güncel

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