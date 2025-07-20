Bursa'da İhracat Deposunda Yangın

Bursa'da İhracat Deposunda Yangın
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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir ihracat deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Depo kullanılamaz hale gelirken, olayda can kaybı ve yaralanan olmadı.

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde bir ihracat deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ederken, depo kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 19.00 sıralarında kırsal Yolören Mahallesi'nde bulunan bir ihracat deposunda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede binayı sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın yaklaşık 1 saat içinde kontrol altına alınarak, söndürüldü. Olayda can kaybı ve yaralanan olmazken, depo kullanılmaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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