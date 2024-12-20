Üye Girişi
Haberler
Erdoğan: İsrail'in Suriye'yi işgali kabul edilemez, bölgeyi tehdit eden saldırganlık durdurulmalı
İsrail'in Suriye'yi işgali sonrası Erdoğan'dan dünyaya çağrı
Suriyeliler ülkelerine nasıl dönecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken sözler
Suriyelilerin dönüşü nasıl olacak? Erdoğan'dan dikkat çeken sözler
Pentagon'dan Suriye'deki asker sayısı için fıkra gibi açıklama
Pentagon'dan fıkra gibi Suriye açıklaması
TBMM önündeki 'Geçinemiyoruz' protestosuna polis müdahalesi
Bütçe görüşmeleri sürerken TBMM önünde büyük arbede

Bursa'da İçme Suyu Krizi: 48 Gün Yetecek Su Kaldi

Bursa'da İçme Suyu Krizi: 48 Gün Yetecek Su Kaldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, şehirdeki içme suyu miktarının hiç yağış olmaması durumunda 48 gün yeteceğini açıkladı. Su tasarrufu çağrısının olumlu karşılandığını vurgulayan Bozbey, iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, hiç yağış olmaması halinde barajlarda kente 48 gün yetecek içme suyu kaldığını bildirdi.

Bozbey, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde göreve gelmesinden bu yana geçen yaklaşık 9 aylık süreci değerlendirdiği basın toplantısında, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkisiyle su kaynaklarının azaldığına dikkati çekti.

Su tasarrufu çağrılarının kent sakinlerinden karşılık bulduğunu anlatan Bozbey, "Daha önce suyumuz azaldığında yaklaşık 42 günlük suyumuz varken Bursalıları tasarrufa davet etmiştim. Gerçekten Bursalılarla gurur duydum. İnanılmaz tasarruf gördüm, o anlamda teşekkür ederim. Güven olduğu zaman Bursalılar destekliyor, buna şahitlik eden biriyim. Şu an itibarıyla 48 günlük suyumuz var." diye konuştu.

Bozbey, Çınarcık Barajı'ndan ilave su temini için devam eden çalışmanın 2025'in son aylarında tamamlanması konusunda yüklenici firmadan söz aldıklarını dile getirdi.

Ulaşım için belediye iştiraklerinden Bursa Ulaşım ve Toplu Taşım İşletmeciliği AŞ'ye (BURULAŞ) her ay 350 milyon lira destek ödemesi yaptıklarını aktaran Bozbey, hayata geçirilen projelerle toplu taşıma kullanımını artırıp trafiği azaltmak için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Toplu ulaşımı kısa süreli kullananların daha az ücret ödediği yöntemle bu sistemi daha cazip hale getirdiklerini vurgulayan Bozbey, şunları kaydetti:

"Kadınların gece saatlerinde istediği yerde inmesini sağladık, bu önemli bir şey. Alternatif güzergahlarla ilgili yoğun çalışma yapıyoruz. Bazı noktalarda bitirilmemiş olan kamulaştırmaları tamamlamak üzereyiz. Bu kamulaştırmalarla hem güney tarafında hem de kuzeyde yolların açılmasına devam edeceğiz. Bursa'da doğu batı eksenli yerleşim, trafik sorununa neden oluyor. Kesinlikle bundan böyle özel okul talepleri geldiğinde asla batı tarafına özel okul vermeyeceğimizin bilinmesi lazım. Mevcutlar yeterli hatta mümkünse onları doğu tarafına, Osmangazi'ye, Yıldırım'a paylaştırmanın yollarını bulmamız gerekiyor. Yine devamlı batıya yapılan sanayi bölgelerinden maalesef trafiğin ne hale geldiğini yaşayarak görüyoruz. Sabah ve akşam saatlerinde servis araçlarının ve okullara ailelerin çocuklarını kendilerinin götürmesi, alması nedeniyle de trafiğin yoğun şekilde yaşandığına şahitlik ediyoruz."

Zemin sıvılaşması olan bölgelerde kentsel dönüşümle ilgili çalışmaların sürdüğü bilgisini paylaşan Bozbey, "Arkadaşlarımız Japonya'ya gidiyor, oradaki paydaşlarımız buraya geliyor ve raporları bizlerle paylaşıyorlar. Özellikle ova bölgesinde sıvılaşma potansiyelinin yüksek olduğu alanlar mevcut. 155-160 metrelik alüvyon tabakasından bahsediyoruz. Bu yüzden burada yapılacak her dönüşüm, vatandaşlarımızı güvenli hale getirecek." dedi.

Bozbey, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un, Hristiyanlık tarihinde önemli yeri olan Birinci İznik Konsili'nin 1700'üncü yılı etkinlikleri kapsamında 2025'te İznik ilçesine gelmesinin Bursa'nın tanıtımına büyük katkılar sağlayacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Semih Şahin - Güncel
img

Fenerbahçe'de bomba Talisca gelişmesi
img

"Eşimi, oğlumun pantolonu ile boğdum"
img

Türk-İş'in teklifi sonrası asgari ücrette tüm hesaplar değişti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye'nin yeni bayrağı 24 saat süren mesailerle Türkiye'de üretiliyor
Esad sonrası paraya para demiyorlar
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup kuraları çekildi: İşte 4 büyüklerin rakipleri
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup kuraları çekildi
Türkiye'nin konuştuğu isim cami bahçesinde abdest alırken görüntülendi
Türkiye'nin konuştuğu isim cami bahçesinde böyle görüntülendi
Konuğundan Esra Erol'a şok çıkış: Bulamıyorsanız Müge Anlı'ya çıkalım
Canlı yayında Esra Erol'a hiç söylenmeyecek bir şeyi söyledi
Müge Anlı, programına konuk olan ismi serbest bırakan savcıya sitem etti
Programına çıkardığı ismi serbest bırakan savcıya sitem etti
Ahmet Davutoğlu: Cumhurbaşkanı çağırırsa giderim
Davutoğlu'ndan tarihi U dönüşü

Son Dakika Haberleri

Manisa elektrik kesintisi! 20-21 Aralık Şehzadeler, Salihli, Soma elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 20-21 Aralık Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi ne zaman bitecek? ZTK Galatasaray'ın rakipleri kimler oldu? Galatasaray hangi takımlarla, ne zaman oynayacak? Settar Tanrıöğen Kızıl Goncalar'da mı oynayacak? ATV CANLI YAYIN İZLE || 20 ARALIK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu? MasterChef Dilara kimdir, ne iş yapıyor? Dilara Başaran kaç yaşında ve nereli? Masterchef 20 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi! Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe hangi grupta? İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 20 Aralık İstanbul nöbetçi eczaneler… Alucra nerede? Alucra hangi ilde, nereye bağlı? Alucra'nın neyi meşhur? 21 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.