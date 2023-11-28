Bursa'da 'Huzur' Uygulamasında Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Yakalaması

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan 'Huzur' uygulamasında 257 kişi sorgulanırken, uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ile yakalanan 5 kişi gözaltına alındı. Uygulama sonucunda 1 adet ruhsatsız silah, 14 adet fişek ve 2,30 gram bonzai ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan 'Huzur' uygulamasında 257 kişi sorgulanırken, uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ile yakalanan 5 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Çevik Kuvvet, Narkotik, KOM, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımı ile merkez Nilüfer ilçesi Çalı ve Hasanağa bölgelerinde 'Huzur' uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan uygulamada 257 kişi sorgulanırken, üzerlerinde uyuşturucu madde, ruhsatsız silah, fişek bulunan ve çeşitli suçlardan aranmaları olan 5 şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız silah, 14 adet fişek, 2,30 gram bonzai ele geçirildi. Öte yandan trafik canavarlarına da geçit vermeyen Bursa polisi 156 aracı kontrol edip, 2 sürücüye toplam 6 bin 838 lira idari para cezası uyguladı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini bildirirken, yapılan 'Huzur' uygulamalarıyla suç oranının azaldığı aktarıldı. - BURSA