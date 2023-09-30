Bursa'da 'Huzur' Uygulaması: 9 Şahıs Yakalandı, Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde şehir merkezinde 'Huzur' uygulaması düzenlendi.

Yapılan 'Huzur' uygulamasına Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Çevik Kuvvet, TEM, KOM, Destek Hizmetleri ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı.

Şehir merkezinde yapılan uygulama çerçevesinde bin 78 şahsın UYAP sorgulaması yapıldı. Üzerlerinde uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca, bıçak bulunan ve çeşitli suçlardan aranan toplam 9 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Uygulama çerçevesinde bir adet ruhsatsız silah, 41 adet fişek, bıçak 102 gram esrar ve 20 gram bonzai ele geçirildi. İşyerleri denetimi sırasında kapalı alanda sigara tüketiminden bir iş yerine para cezası kesilirken, diğer iş yerinde ise 2 çalışanın SGK bildirimi yapılmadığı tespit edilerek para cezası kesildi.

Diğer yandan, uygulama çerçevesinde 327 araç kontrol edilirken, 19 araca toplamda 87 bin 863 lira para cezası kesildi. - BURSA