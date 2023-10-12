Bursa'da 'Huzur' Uygulaması: 8 Şahıs Yakalandı, Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Bursa Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde şehir genelinde 'Huzur' uygulamalarını aralıksız sürdürüyor. Uygulama kapsamında yapılan çalışmalarda 431 şahsın UYAP sorgulaması yapıldı ve 8 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca 3 adet ruhsatsız silah, 18 fişek, 9,39 gram bonzai ve 5,50 gram metamfetamin ele geçirildi. Uygulama sırasında 241 araç kontrol edilirken, 9 araç sürücüsüne toplam 38 bin 53 lira para cezası kesildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde şehir genelinde 'Huzur' uygulamalarını aralıksız sürdürüyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan uygulamaya, Çevik Kuvvet, TEM ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personelleri katıldı. Uygulamada 431 şahsın UYAP sorgulaması yapılırken, üzerlerinde uyuşturucu, ruhsatsız silah ve çeşitli suçlardan aranması olan 8 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Uygulama çerçevesinde 3 adet ruhsatsız silah ele geçirilirken silahlara ait 18 fişek, 9,39 gram bonzai ve 5,50 gram metamfetamin ele geçirildi. Diğer yandan 241 araç kontrol edilirken, 9 araç sürücüsüne toplam 38 bin 53 lira para cezası kesildi. - BURSA