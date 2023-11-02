Bursa'da 'Huzur' Uygulaması: 11 Kişi Yakalandı, 95 Bin 73 Lira Cezai İşlem Uygulandı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği 'Huzur' uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalanırken, trafik kurallarını ihlal edenlere de toplam 95 bin 73 lira idari para cezası uygulandı.

- Bursa'da 'huzur' uygulaması: 11 gözaltı

BURSA - Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği 'huzur' uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 11 kişiyi yakalarken, trafik canavarlarına da 95 bin 73 lira idari para cezası uyguladı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, Çevik Kuvvet, TEM, KOM, Destek Hizmetleri, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü personellerinin katılımıyla uygulama gerçekleştirildi. Uygulamalarda toplam 3 bin 47 şahsın UYAP sorgulaması yapıldı. Aranan şahısların üzerlerinde uyuşturucu madde, ruhsatsız silah, kurusıkı silah, fişek, kesici alet bulunan ve çeşitli suçlardan aranan toplam 11 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet ekipleri tarafından yapılan aramalarda 5 adet ruhsatsız silah, 104 adet fişek, 1 adet kurusıkı silah, 1 pala ve toplamda 5,8 gram narkotik madde ele geçirildi.

Umuma açık işyerlerinde yapılan uygulamada, 130 işyeri denetlenerek toplam bin 382 şahsın UYAP sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranmaları olan toplam 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. İşyerlerinde yapılan uygularda 5 işyerinde 4207 sayılı kanuna muhalefet edildiği, 3 işyerinde mesul müdür bulunmadığı, 2 işyerinde 6 çalışanın SGK bildirimi yapılmadığı tespit edildi.

Ayrıca yapılan uygulamalarda bin 738 araç kontrol edilirken 40 araç sürücüsüne toplam 95 bin 73 lira idari para cezası uygulanarak, 2 araç trafikten men edildi.