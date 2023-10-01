Bursa'da 'Huzur' Uygulaması: 10 Şahıs Yakalandı

Bursa Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde şehir merkezinde 'Huzur' uygulamalarını sürdürüyor. Uygulama kapsamında yapılan çalışmalarda 10 şahıs yakalanarak gözaltına alındı ve uyuşturucu madde ile silah ele geçirildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde şehir merkezinde 'Huzur' uygulamalarını sürdürüyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde şehir merkezinde yapılan uygulamaya Asayiş, TEM, Çevik Kuvvet ve Trafik ekipleri katıldı. Uygulama çerçevesinde 705 şahsın UYAP sorgulaması yapıldı. Üzerlerinde uyuşturucu madde, kurusıkı silah bulunan, ayrıca çeşitli suçlardan aranmaları olan 10 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Uygulamada 1 adet kurusıkı silah, 17.35 gram esrar, 12 gram metamfetamin ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Diğer yandan 245 araç kontrol edilirken, 16 araç sürücüsüne 25 bin 332 lira para cezası kesildi. - BURSA